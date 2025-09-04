Lazio, cresce il malumore di Mandas: la situazione legata al portiere biancoceleste tra mercato e gerarchie di Sarri

Il ritorno di Maurizio Sarri sulla panchina della Lazio ha immediatamente ristabilito vecchie gerarchie, soprattutto tra i pali. La prima decisione forte del tecnico è stata quella di rilanciare Ivan Provedel, un suo vero e proprio pupillo, ribaltando le scelte del precedente allenatore che aveva puntato sul giovane Christos Mandas. Ignorando le esigenze della società, interessata a valorizzare il greco in ottica di mercato, Sarri ha ridato la maglia da titolare a Provedel nelle prime due uscite di campionato. Cresce il malumore di quello che attualmente è il secondo portiere.

Dopo un errore iniziale sul gol subito a Como, il portiere friulano si è riscattato con un clean sheet (il primo dopo ben 224 giorni) nella vittoria casalinga contro il Verona, pur non venendo quasi mai impegnato. La fiducia del tecnico nei suoi confronti è totale: Salvo sorprese, Provedel difenderà la porta anche nelle prossime delicate sfide contro il Sassuolo e, soprattutto, nel sentitissimo derby contro la Roma.

Tuttavia, la porta girevole della Lazio non si fermerà qui. Nonostante la promozione di Provedel, Sarri nutre un’alta considerazione per Mandas, consapevole che il ventitreenne rappresenta un patrimonio importante per il club. Per questo, secondo Il Messaggero, dopo la stracittadina inizierà un periodo di alternanza. Il portiere greco avrà a disposizione un vero e proprio provino: due partite consecutive, contro il Genoa in trasferta e il Torino in casa, per provare a far cambiare idea al suo allenatore.

Questa situazione sta iniziando a innervosire Mandas e il suo entourage, che attendono i prossimi mesi per valutare il da farsi. Il futuro è un bivio: se Provedel continuerà a fornire garanzie, consoliderà il suo status di titolare e Mandas potrebbe essere ceduto per fare cassa. In caso contrario, la Lazio sa di avere già in casa il suo sostituto. Una cosa, però, appare certa: nel futuro a lungo termine della Lazio, ci sarà spazio solo per uno dei due.