Lazio, manca solo Correa: i gol per riprendersi la Lazio

La Lazio vuole ritrovare Correa. L’argentino, frenato dai guai fisici, non segna da molto tempo. Può essere lui l’uomo in più

L’uomo in più per la volata scudetto, anche se non segna da tre mesi. La Lazio aspetta Joaquin Correa, l’argentino non è riuscito ad imporsi in questo 2020 anche per via dei guai fisici che l’hanno tormentato.

Simone Inzaghi lo attende – come riportato da La Gazzetta dello Sport – proprio per poter puntare su di lui: se il giocatore ritroverà la forma giusta potrà essere decisivo in questa parte finale di stagione.