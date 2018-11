Prima di Lazio-Marsiglia, Igli Tare ha parlato a Sky Sport della gara di Europa League e della crescita della rosa

Poco prima del fischio di inizio di Lazio-Marsiglia il ds dei biancocelesti, Igli Tare, si è presentato davanti ai microfoni di Sky Sport. «Stasera è importante fare una partita di livello come abbiamo fatto a Marsiglia – ha dichiarato Tare – Loro giocano a specchio, ci temono e ci rispettano. Cerchiamo di vincere e guardiamo al campionato». Contro i francesi, troverà spazio Correa, il talento argentino arrivato dal Siviglia in estate. «Lui è un giocatore fantastico e di grande prospettiva – ha proseguito Tare – Anche stasera, con Immobile, farà molto bene, ma quando è arrivato sapeva che le gerarchie fossero diverse, tocca a lui cambiarle». Sulla squadra, invece, ha aggiunto: «Sono convinto che la rosa sia molto più forte dello scorso anno. Abbiamo giocatori forti e la panchina è lunga. Noi puntiamo al quarto posto, senza trascurare l’Europa League». In chiusura Tare ha anche annunciato di essere vicino al prolungamento di contratto fino al 2022.