Il Milan si prepara a sbarcare all’Olimpico per il match in chiave Champions contro la Lazio. Ma Gattuso deve fare i conti con i numerosi infortuni

Domenica sera andrà in scena Lazio-Milan, sfida dal sapore di Champions per entrambe le compagini. Se da un lato i biancocelesti sembrano pronti allo scontro, dall’altro Gattuso andrà all’Olimpico con la consapevolezza di non poter contare su metà dell’undici titolare.

Il tecnico rossonero sta studiando tutte le possibili soluzioni per mettere in difficoltà gli uomini di Simone Inzaghi. Il reparto difensivo sembra essere quello più colpito sul fronte infortuni, motivo per cui pare scontato il ricorso alla difesa a 3 con Abate, Zapata e Rodriguez a proteggere la porta controllata da Donnarumma. In mezzo al campo ci sarà spazio per Calabria e Laxalt come esterni, mentre Bakayoko e Kessie lavoreranno in coppia al centro. Infine, per il fronte offensivo dovrebbe trovare posto anche Calhanoglu, che sembra aver pienamente recuperato dalla botta al piede di inizio settimana. A lui spetterebbe il compito di salire in trequarti per allinearsi con Suso e sostenere Cutrone nelle incursioni in area avversaria.