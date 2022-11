La Juve, il rinnovo e l’offerta dell’Arsenal: il futuro di Milinkovic Savic è tutto un punto di domanda

Il futuro di Milinkovic Savic è ancora tutto un grosso punto di domanda, dal contratto in scadenza con la Lazio fino alle offerte di Juventus e Arsenal

Il punto non è semplice da chiarire ma sicuramente ora con i Mondiali di mezzo non sarà nemmeno facile portare avanti certe scelte. La Lazio sta proponendo il rinnovo al giocatore, ma Kezman prende tempo visto la richiesta di Lotito per la sua cessione. 100 milioni sono tanti per un giocatore in scadenza e il rinnovo potrebbe essere un favore del serbo per non lasciare il club a zero. In questo sta entrando in gioco la Juventus. I bianconeri starebbero facendo pressing al giocatore con un’offerta importante di ingaggio, attorno ai 6 milioni più bonus. Per quanto riguarda il cartellino potrebbe anche trovare la liquidità vendendo Rabiot. Paredes e McKennie. Un tre per uno per rinforzare ulteriormente la mediana. Non solo la Juventus, però, visto che anche l’Arsenal sarebbe interessata e avrebbe offerto ai biancocelesti 60 milioni più il cartellino di Lokonga. La sensazione è che il braccio di ferro continuerà almeno fino al termine del Mondiale per la Serbia, quando poi Milinkovic sarà libero da pensieri e potrà ragionare meglio sul futuro. Kezma, suo agente, vuole lasciarlo sereno e tranquillo perché in Qatar le sue prestazioni potrebbero far alzare il prezzo e il tutto andrebbe a vantaggio suo e del suo assistito.