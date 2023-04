Lazio, Milinkovic-Savic: «Questi sono tre punti enormi, siamo ancora secondi e speriamo che non vinca il Milan»

Sergej Milinkovic-Savic, centrocampista della Lazio, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della vittoria contro il Monza

Sergej Milinkovic-Savic, centrocampista della Lazio, ha parlato ai microfoni di DAZN.

PAROLE – «Questi sono tre punti enormi, siamo ancora secondi e abbiamo visto che l’Inter non ha vinto e speriamo che il Milan non vinca. Mi mancava tanto il gol, tante critiche, tante parole negative e sicuramente mi darà una mano enorme. E’ stato un periodo duro per me, provo a dare sempre di più e migliorare e oggi è arrivato un gol su punizione che era da un po’ di tempo che mi allenavo. Andiamo a casa tutti contenti. Rinnovo? Io mi concentro sul campo, aiuto la squadra per arrivare agli obiettivi. Non voglio parlarne, mi concentro sul campo».