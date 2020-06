Lazio, morale a terra dopo il ko di Bergamo: troppi infortuni per Inzaghi, bisognerà cambiare marcia contro la Fiorentina

Cambiare immediatamente marcia. Difficile accettare una rimonta simile, soprattutto in una sfida importante come quella di Bergamo, il morale per i biancocelesti è inevitabilmente a terra.

La nota stonata – come riportato da La Gazzetta dello Sport in edicola oggi – riguarda i troppi infortuni. Tra la rimonta e gli stop fisici, Inzaghi dovrà immediatamente ricompattare la squadra.