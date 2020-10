Immobile, Luis Alberto e Lazzari non sono partiti per la trasferta in Belgio

Contro il Bruges senza Immobile, Luis Alberto, Lazzari e Djavan Anderson. Come riportato dall’Ansa, i quattro giocatori della Lazio non sono partiti per il Belgio. I due italiani, lo spagnolo e l’olandese non prenderanno parte alla partita di Champions League contro il Club Brugge.

Oltre a loro, Simone Inzaghi dovrà fare a meno anche degli indisponibili Radu, Lulic, Strakosha, Armini, Cataldi, Leiva, Luiz Felipe, Escalante e Pereira.