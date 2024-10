Lazio, che numeri! I biancocelesti sono primi in una speciale classifica: il dato

Lazio, che numeri! I biancocelesti guidati da Baroni sono primi in una speciale classifica: la statistica non lascia nessun dubbio

La forza della Lazio in questa stagione sono sicuramente le rimonte dopo esser andata sotto nel risultato. Infatti, la squadra del neo tecnico Baroni è addirittura prima in Serie A per punti conquistati da situazioni di svantaggio (7), ben 2 in più della Fiorentina seconda e 3 in più di Udinese, Atalanta e Como.

Inoltre, i biancocelesti hanno subito soltanto 2 sconfitte in 5 occasioni in cui sono andati in svantaggio. Una forza di reazione incredibile da parte della Lazio che ora si gode una buona posizione tra i primi posti in classifica.