Lazio, oggi sarà ascoltato il medico Pulcini: rischia la radiazione

Oggi Ivo Pulcini, responsabile dello staff medico della Lazio, sarà ascoltato in Procura per far chiarezza sul caos tamponi

Il caos tamponi continua a non far dormire sonni tranquilli alla Lazio e ai suoi tesserati. Nel mirino dell’inchiesta della Procura Federale ci è finito anche Ivo Pulcini, responsabile dello staff medico biancoceleste.

Secondo La Gazzetta dello Sport il responsabile dello staff medico della Lazio ha capito di aver commesso degli errori e ha fatto squillare fino a tarda sera i cellulari dei suoi colleghi, medici sportivi di Serie A e B, a cui ha chiesto spiegazioni, chiarimenti, consigli su come poter uscire da questa situazione tanto difficile. Ha paura. Ha paura di perdere quello che ha costruito in una vita, ha paura di poter essere addirittura radiato, delle possibili conseguenze per la giustizia ordinaria. Dopo non aver risposto alla prima convocazione, oggi dovrà presentarsi in Procura federale per essere sentito sulla vicenda se vuole evitare il deferimento.