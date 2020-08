Vedat Muriqi vicino alla Lazio, la conferma arriva dall’agente del calciatore

La Lazio è vicina all’acquisto di Vedat Muriqi, attaccante del Fenerbahce. A confermarlo è stato l’agente del calciatore turco ai microfoni di Ajansspor.

«La Lazio sta facendo sul serio per Vedat Muric. Si sta incontrando con il Fenerbahçe. Le trattative non sono ancora concluse, ma le parti sono vicine. Se i club si mettono d’accordo, io sinceramente non vedo ostacoli per vederlo giocare con la maglia della Lazio».