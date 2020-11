Lazio, più vicino l’addio di Peruzzi: rottura con Lotito, armadietto già svuotato

Secondo Il Messaggero la rottura tra Lotito e Angelo Peruzzi è totale: il club manager vuole andare via e avrebbe svuotato l’armadietto

La rottura sembra totale e la frattura insanabile. Angelo Peruzzi è vicinissimo all’addio alla Lazio. Come riporta Il Messaggero il club manager ha svuotato l’armadietto, ha portato via tutto quello che aveva a Formello. Anche il pc.

Angelo era assente a Crotone e non si vedeva da tre giorni al centro sportivo. Ieri la toccata e fuga solo per accompagnare il figlio all’allenamento e una fugace chiacchierata con l’amico Inzaghi che ha provato a distendere gli animi. Nulla da fare, Peruzzi è deciso ad andare via. La rottura con Lotito è totale. Venerdì c’era stato uno scontro col presidente sull’utilizzo di Luis Alberto, poi sceso in campo sabato. E’ volata qualche parola grossa di troppo e Peruzzi è scomparso. Ma è l’ennesima ingerenza societaria sulle questioni tecniche che, secondo il dt, ha scoperchiato un vaso di episodi. Angelo non vede rispettato il suo ruolo ed è per questo che vuole dire addio.