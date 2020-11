Lazio, preparazione con vista Udinese: tre assenze per Inzaghi

La Lazio prepara la sfida contro l’Udinese vogliosa di prolungare la striscia positiva di risultati. Tre assenze importanti per Inzaghi

La Lazio continua la preparazione in vista della gara contro l’Udinese. Dopo le tante polemiche sembra essere tornato il sereno in casa Lazio, soprattutto per le vittorie in campo.

Vittorie contro Crotone e Zenit che lanciano la Lazio anche in Champions League. Le ultime da Formello però fanno registrare tre assenze per Inzaghi: si tratta di Muriqi Luiz Felipe e Lulic.

