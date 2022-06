Lazio, problema indice di liquidità: le mosse di Lotito

La Lazio è alle prese con il problema riguardante l’indice di liquidità: le mosse di Lotito

In casa Lazio continua a tenere banco la questione legata all’indice di liquidità. Come riportato dal Corriere dello Sport, servirebbero circa 5 milioni di euro per coprire il deficit e per iscriversi al campionato.

L’iscrizione non è mai stata in dubbio, ma solo dopo che il Collegio di Garanzia si deciderà il patron biancoceleste dovrebbe decidere come muoversi. Le strade sembrerebbero essere due: versare i soldi di una cessione o intervenire personalmente, come fatto lo scorso anno. Quest’ultima ipotesi, al momento, pare la più percorribile, vista la scadenza del 22 giugno.

