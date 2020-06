Lazio, pronto il premio scudetto: Lotito mette sul piatto 18 milioni

La Lazio è pronta a pagare un ricco premio scudetto nel caso di vittoria. Lotito ha messo sul piatto 18 milioni

Un ricco premio in caso di scudetto: è questo l’obiettivo di Claudio Lotito, che ha intenzione di ripagare la squadra nel caso di vittoria. Come spiega il Corriere dello Sport, il presidente ha deciso di premiare i giocatori con 400 mila euro a testa in caso di vittoria finale.

In totale, l’operazione costerà sui 18 milioni a Lotito, che però ha voglia di raggiungere il traguardo scudetto ed eventualmente premiare i suoi.