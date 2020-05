Lazio, pronto il rinnovo di Inzaghi: Tare vuole farlo diventare il nuovo Ferguson

La Lazio è pronta a rinnovare il contratto a Simone Inzaghi: Tare vuole farlo diventare il Ferguson biancoceleste

La stagione della Lazio è stata semplicemente entusiasmante. I biancocelesti, prima dello stop, si stavano giocando punto a punto lo scudetto con la Juve ed erano in un momento di forma straripante. Gran parte del merito va assegnato a Simone Inzaghi, artefice di una stagione della Lazio ben oltre le aspettative.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, per questo motivo in società si sta ragionando su un rinnovo di contratto del tecnico biancoceleste. Inzaghi ha il contratto in scadenza nel 2021 ma Lotito e Tare vorrebbero prolungarglielo fino al 2025, facendolo diventare il Ferguson della Lazio. Un’offerta che lusinga il tecnico ma non priva di complicazioni. Per questo è più probabile che si arrivi a un accordo per il prolungamento di un paio di stagioni, con scadenza posticipata al 2023. Ovviamente ci sarebbe anche un ritocco all’ingaggio che dovrebbe sfiorare i 3 milioni netti.