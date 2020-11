Lazio, Pulcini: «Tra i controlli della UEFA e quelli della Serie A cambia il genoma N»

Ivo Pulcini ha parlato delle differenze che ci sono tra i risultati dei tamponi della UEFA e quelli della Serie A

Ivo Pulcini, responsabile medico della Lazio, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha spiegato le differenze che ci sono tra i risultati dei tamponi della UEFA e quelli della Serie A.

«I tamponi rispetto a quelli nostri possono essere leggermente differenti per quello che riguarda il genoma N che rappresenta un po’ la coda di un avvenuto contatto con il virus e che è talmente debole come virulenza che non ha nessun significato contagioso. Però il fatto stesso che essendo ingigantito molte volte, la sola presenza dà come risposta debolmente positivo. E questo per la Uefa è sufficiente per escludere l’atleta dalla competizione. Mentre per la Serie A noi lo troviamo negativo e quindi può giocare. Questa è una grande assurdità, perché ci dovrebbe essere una stessa voce, uno stesso metodo e uno stesso controllo».