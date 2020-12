Lazio, rapporto ai minimi storici tra Inzaghi e Lotito

Rapporto ai minimi storici tra Inzaghi e Lotito. In ballo resta il rinnovo di contratto dell’allenatore della Lazio

A Roma c’è il gelo. Nello spogliatoio della Lazio, le dinamiche interne stanno prendendo il sopravvento: a far discutere è la classifica molto al di sotto delle aspettative. Lotito pretende di più da quel gruppo che lo scorso anno gli ha fatto sfiorare lo scudetto, recrimina i cambi tardivi dell’allenatore e la volontà di giocare col solito modulo. A rispondergli c’è Inzaghi, che si appella agli infortuni, al calendario difficile e al calciomercato che a fine estate lo ha fatto arrabbiare.

Come riporta Il Messaggero, il rinnovo del tecnico è quindi in bilico: Simone si aspettava una telefonata già dopo la qualifcazione agli ottavi, ma ancora non è arrivata. Ora bisognerà trovare un punto di svolta, ma solamente insieme si potrà raggiungere.