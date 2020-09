Pepe Reina si è presentato in conferenza stampa al mondo biancoceleste

Pepe Reina, neo acquisto d’esperienza della Lazio, si è presentato al mondo biancoceleste in conferenza stampa.

LEGGI LA CONFERENZA STAMPA INTEGRALE SU LAZIO NEWS 24

LAZIO – «Sono felice di essere qui ed essere un calciatore della Lazio. Si cercherà di far crescere ancora questa società, che è già una realtà importante, adesso puntiamo in alto in Europa. La Champions sarà una novità per tanti, ma saranno partite di calcio giocate senza timori e pensieri. Questa squadra sa giocare perfettamente a calcio, dovremo fare solo quello che facciamo in Italia».

BIGLIA – «Il primo con cui ho parlato è stato Lucas Biglia, è stato lui a parlarmi bene di questa società. Poi Leiva e Luis Alberto che mi hanno detto degli obiettivi della squadra e come funzionano le cose. Ma mi ha convinto la chiamata del mister. La Lazio ha automatismi importanti in campo, ora bisogna crescere ancora di più con la mentalità, diventare protagonisti per vedere obiettivi ancora più grandi».

DUALISMO CON STRAKOSHA – «Farò del mio meglio per farmi trovare pronto quando sarò chiamato in causa. So che Thomas è il titolare, ma sono pronto per giocare tante partite».