Calciomercato Lazio: respinta l’offerta dell’Everton per Jordan Lukaku

La Lazio avrebbe respinto un’offerta di 9 milioni di euro presentata dall’Everton per l’esterno belga Jordan Lukaku

Si avvicina sempre di più l’addio di Jordan Lukaku alla Lazio. L’esterno belga, sembra ormai in rottura con il club biancoceleste che lo ha escluso dal ritiro di Auronzo di Cadore. Lukaku, in scadenza di contratto nel 2019, si è allenato a Formello in attesa di conoscere novità sul proprio futuro che dovrebbe essere, a meno di clamorose sorprese, lontano dalla Capitale. Nelle scorse settimane si era parlato di un interesse del West Ham che ha già acquistato dai biancocelesti l’esterno offensivo Felipe Anderson, ma la trattativa non è andata a buon fine. Oggi, secondo le ultime indiscrezioni, ci sarebbe un’altra società inglese sul belga. Sembra essersi fatta avanti l’Everton che ha messo sul piatto 9 milioni di euro, ma la Lazio avrebbe respinto l’offerta considerata troppo bassa. Il presidente Lotito, difatti, nelle scorse settimane ha fatto sapere che per acquistare Lukaku occorrono circa 20 milioni di euro.