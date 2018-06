Sono i giorni degli addii in casa Lazio, con Jordan Lukaku e Felipe Anderson pronti a salutare la Capitale per sbarcare a Londra

Da inizio mercato si vocifera degli addii di Sergej Milinkovic-Savic e Felipe Anderson, due dei talenti più importanti della Lazio sul punto di lasciare la Capitale per motivi differenti. Il serbo, dopo una grande stagione ed un inizio di Mondiale da protagonista, è entrato nell’orbita di club del calibro di Real Madrid e Juventus mentre il trequartista brasiliano è a caccia di rilancio dopo una stagione vissuta da comprimario, anche a causa dell’infortunio subito. Meno chiacchierato, invece, il nome di Lukaku.

Felipe tenterà, dunque, di ritrovare se stesso con la maglia del West Ham addosso. Un’operazione da 40 milioni di euro che stando all’edizione odierna de Il Tempo potrebbe interessare anche un altro tesserato della Lazio, il terzino sinistro Jordan Lukaku. L’approdo di Riza Durmisi, terzino proveniente dal Betis Siviglia, all’ombra del Colosseo libera, di fatto, il belga. Igli Tare è stato chiaro con il club inglese, non cede il fratello di Romelu per meno di 20 milioni di euro. L’operazione monstre, quindi, si attesterebbe sui 60 milioni da depositare nelle casse del club di Lotito, ma gli Hammers starebbero tirando sul prezzo, intenzionati a chiudere per 50.