La Lazio guarda con interesse a Demaray Gray del Leicester come sostituto di Felipe Anderson. La trattativa però è frenata dall’ingaggio e dalla valutazione dell’inglese

La questione degli slot disponibili per gli extracomunitari può bloccare il mercato della Lazio. Secondo quanto riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, i biancolesti sono alla ricerca di un sostituto di Felipe Anderson ormai destinato al West Ham e sebbene abbiano individuato diversi profili il mercato gli impone di poter acquistare solo due giocatori al di fuori dell’Europa. Il ds Igli Tare segue con interesse Wesley del Bruges ma anche Grujic del Liverpool, Guedes dell’Atletico Mineiro, Luan del Gremio e Paquetà del Flamengo. Le difficoltà burocratiche avrebbero quindi spinto la Lazio a concentrarsi sul mercato continentale. Il nome più caldo è quello di Demaray Gray, esterno d’attacco 22enne del Leicester. In questa stagione ha collezionato 18 presenze e 6 gol con l’Under 21 inglese e 3 reti e 2 assist con il suo club in Premier. Il problema nasce dalle cifre sui cui intavolare la trattativa. Gray ha uno stipendio di 3 milioni a stagione e viene valutato 20 milioni di euro.

L’alternativa resta Gelson Martins, che si prepara a rescindere per giusta causa il suo contratto con lo Sporting Lisbona. Sul giocatore si sarebbe mosso anche l’Arsenal ma la Lazio avrebbe chiesto la consulenza del procuratore Jorge Mendes per convincere il portoghese a trasferirsi nella Capitale. Il club di Claudio Lotito valuta nel frattempo l’acquisto di Gonzalo Martinez, 25enne del River Plate che può essere tesserato come comunitario. “El Pity”, come viene chiamato nel suo Paese di origine, costa 15 milioni di euro e con il club di Buenos Aires ha collezionato 23 gol e 23 assist in 135 presenze.