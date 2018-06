Wesley per la Lazio: un brasiliano per il vice-Immobile?

La Lazio cerca il vice-Immobile. Il club di Lotito ha messo nel mirino Wesley, giovane bomber del Bruges: le ultimissime

Wesley Moraes Ferreira da Silva, noto semplicemente come Wesley: ecco l’obiettivo della Lazio di Lotito. Il club biancoceleste cerca un nuovo vice-Immobile per rimpiazzare Caicedo e ha messo nel mirino il giovane bomber del Club Bruges. In Belgio, la giovane stella, ha messo a segno 11 gol in 38 partite, facendo parlare di sé (è stato eletto miglior giovane). L’attaccante è finito nel mirino della Lazio.

Il classe ’96 piace a Tare e secondo Il Corriere dello Sport è oggetto di trattativa. Nel caso in cui la Lazio volesse davvero acquistarlo, occuperebbe un posto da extracomunitario e questo è un aspetto da non sottovalutare. Il giocatore brasiliano ha un accordo con il Bruges fino al 2021 ma potrebbe andare via in estate. Il suo attuale club chiede 6-7 milioni di euro, una cifra alla portata della Lazio. I biancocelesti ci pensano.