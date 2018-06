Felipe Anderson, pressing West Ham: respinta l’offerta di 32 milioni

Calciomercato Lazio, Felipe Anderson può dare l’addio: il fantasista brasiliano è finito nel mirino del West Ham, rispedita al mittente l’offerta di 32 milioni di euro

Potrebbe terminare dopo cinque anni l’avventura di Felipe Anderson alla Lazio. L’esterno brasiliano ha raccolto 8 reti e 10 assist tra Serie A, Europa League e Coppa Italia, risultando tra i protagonisti della buona stagione della formazione di Simone Inzaghi. Le sue qualità fanno gola a diversi club in Europa, tra questi il West Ham: il club londinese è a caccia di rinforzi di livello per tornare nelle parti alte della Premier League dopo una annata deludente ed ha lanciato l’assalto per l’ex Santos.

Il West Ham ha formulato una nuova offerta per il cartellino di Felipe Anderson: 32 milioni di euro più 5 milioni di bonus, oltre una clausola del 20 per cento sull’eventuale futura rivendita. Claudio Lotito ha rispedito al mittente la proposta: il presidente biancoceleste pretende 48 milioni di euro per privarsi del brasiliano. Da sottolineare la presenza di una clausola nell’accordo del 2013 con il Santos, che garantirebbe al club brasiliano il 25 per cento della plusvalenza sull’atto dell’eventuale cessione.