Gelson Martins, quanta concorrenza per la Lazio

La Lazio insiste per Gelson Martins, esterno attualmente svincolato. Sul giocatore però c’è una forte concorrenza

La Lazio lavora sul mercato per rinforzare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi in vista della prossima stagione. Il club biancoceleste ha messo gli occhi su Gelson Martins, esterno offensivo 23enne attualmente svincolato dopo l’avventura in Portogallo con lo Sporting Lisbona.

La società di Claudio Lotito, però, deve fare i conti con una forte concorrenza: stando a quanto riportato dall’edizione odierna de Il Messaggero, sul giocatore c’è l’interesse di squadre come Liverpool, Arsenal, Monaco e Benfica, oltre al Milan tra le Italiane. Tare, però, è ottimista, soprattutto grazie all’amicizia che lo lega al procuratore Jorge Mendes.