Lazio, rientra Strakosha. Domani può essere il giorno di Lulic

La Lazio si allena in vista della ripresa della Serie A. Strakosha disponibile, domani dovrebbe tornare Lulic

Buone notizie per la Lazio, in vista del ritorno del campionato. Simone Inzaghi ritrova il portiere titolare Thomas Strakosha: secondo Sky Sport, il portiere albanese si è riaggregato e ha ripreso le sedute con lavoro in solitaria, dopo il problema al quinto metatarso.

Domani inoltre dovrebbe rientrare anche Lulic, insieme agli altri stranieri all’estero, ovvero Proto e Lukaku. Tamponi per tutti ma niente quarantena: da domani infatti non saranno più necessari i 14 giorni di quarantena.