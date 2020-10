Lazio, rinnovo Inzaghi: clausola nel contratto, l’ultima idea di Lotito

Per il rinnovo di Inzaghi, Claudio Lotito starebbero pensando a una sorta di clausola di rescissione da inserire nel contratto

Il mercato della Lazio si è chiuso, ora in cima alla lista delle priorità c’è il rinnovo di Inzaghi. Il tecnico è molto corteggiato e il presidente Lotito vuole blindarlo con un piano ben studiato. Come riporta l’edizione odierna de Il Messaggero, il patron biancoceleste – oltre al ritocco dell’ingaggio (da 2,2 milioni a 3) – vorrebbe inserire nel contratto una clausola.

Un dettaglio che cauteli la società come nel caso di Correa, una sorta di clausola rescissoria che funzioni da indennizzo per limitare l’interesse degli estimatori nazionali e non. Nei prossimi giorni i due ne discuteranno, quel che è certo è che Lotito vuole solo Inzaghi per la Lazio.