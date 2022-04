Lazio, rinnovo Patric: oggi una nuova proposta. La situazione

La Lazio pensa al rinnovo di Patric su indicazione di Sarri. Oggi sarà presentata una nuova proposta al difensore

In attesa di capire con quali innesti sarà rifondata la Lazio, la società vuole blindare Patric. Il pressing da parte del Valencia è ancora insistente: a gennaio, gli spagnoli hanno proposto dei soldi al giocatore per svincolarsi, ma Sarri se è impuntato per averlo ancora in squadra.

Come riporta il Corriere dello Sport, oggi Lotito e Tare presenteranno a Patric una nuova offerta per convincerlo a rimanere: attualmente percepisce 750mila euro più bonus e la Lazio potrebbe arrivare a 1 milione, sempre più bonus. Il Valencia, invece, ne avrebbe messi sul piatto 1,2.

