Lazio, il rinnovo di Stefan Radu è vicino: i dettagli dell’accordo

Il rinnovo del difensore della Lazio Stefan Radu è ad un passo. Si prospetta anche un futuro da dirigente nella società biancoceleste per il giocatore rumeno

Tempo di rinnovi per la Lazio che sta cercando di riprendersi da una brutta partenza stagionale. La squadra di Inzaghi dopo le due sconfitte iniziali, ha conquistato due vittorie consecutive per 1-0 riuscendo a risollevare la testa in classifica. Rispetto all’anno scorso ci sono 4 punti in meno, ma anche il calendario non è stato benevolo con i biancocelesti che durante le prime due giornate si sono scontrati con Napoli e Juventus. Mentre la squadra si prepara all’esordio stagione in Europa League contro l’Apollon in trasferta, la dirigenza delle Aquile è a lavoro per negoziare diversi rinnovi dei giocatori presenti in rosa. Tra questi c’è anche il capitano della Lazio, Stefan Radu, attualmente fermo ai box per un problema muscolare.

Il difensore rumeno, difatti, ormai da tempo è in trattativa con la società per il prolungamento del proprio contratto, attualmente in scadenza nel 2020. Secondo le ultime indiscrezioni, al giocatore è stato proposto un anno in più di contratto rispetto all’attuale scadenza e la firma sarebbe molto vicina. Inoltre si prospetterebbe per il difensore, al club biancoceleste da 12 stagioni, un futuro da dirigente all’interno della società.