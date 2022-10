Lazio, Romero: «Ringrazio Sarri per avermi paragonato in futuro a Pedro»

Il giocatore della Lazio, Romero, ha parlato prima del match contro l’Atalanta. Ecco le sue dichiarazioni

Luka Romero, giocatore della Lazio, ha parlato ai microfoni di DAZN prima del match contro l’Atalanta. Ecco le sue dichiarazioni.

PAROLE– «Ci aspetta una partita importante e difficile, dovremo essere perfetti per vincere oggi. Ringrazio Sarri per avermi paragonato in futuro a Pedro, che è una leggenda. Voglio migliorare, mi alleno ogni giorno per quello. Spero di avere presto delle opportunità per dimostrare di essere pronto. Siamo cresciuti molto sotto ogni aspetto rispetto allo scorso anno ed in campo si vede».