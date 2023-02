Lazio, Sarri: «Gara dominata, su Immobile…»

Le parole di Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, dopo la vittoria per 2-0 contro la Salernitana. I dettagli

Maurizio Sarri ha parlato ai microfoni di Dazn dopo il successo della sua Lazio contro la Salernitana in Serie A.

PAROLE – «La partita l’ha sempre fatta la Lazio. Eccezion fatta per il Napoli tutti hanno lasciato punti con le squadre di bassa-media classifica. Noi siamo arrivati qui nel peggior giorno possibile e per fare 3 punti serviva una buona partita, per fortuna lo abbiamo fatto. Immobile? Oggi ha fatto doppietta perché giovedì ha segnato Quando segnano gli attaccati si esaltano, se non segnano si deprimono».