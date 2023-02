Lazio, Sarri non vuole passi falsi: il gesto prima della Sampdoria

Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, non vuole passi falsi nella partita contro la Sampdoria e non perdere punti importanti per la corsa Champions

Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, non vuole passi falsi nella partita contro la Sampdoria e non perdere punti importanti per la corsa Champions.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il tecnico avrebbe rifatto vedere la partita dell’andata dove Gabbiadini nel finale aveva tolto due punti pesanti alla squadra biancoceleste. Sarri non vuole cali e ha bisogno di tre punti per continuare la corsa.