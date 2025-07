Lazio, c’è un obiettivo da seguire: un nuovo ciclo con Sarri, ma senza mercato. Tra conti da sistemare e top player da trattenere, la difficile estate di Lotito e Fabiani

Le ultime sulla difficile situazione in casa Lazio, con il calciomercato ancora bloccato dopo il ritorno di Sarri. Tutti i dettagli

Un paradosso tutto laziale: gettare le basi per un nuovo ciclo con Maurizio Sarri, tornato per dare stabilità e identità, ma farlo con un mercato bloccato e la necessità impellente di tagliare i costi. Questa è la complessa realtà che la Lazio di Claudio Lotito sta affrontando in questa “quasi estate” di calciomercato. L’obiettivo primario del DS Fabiani non è acquistare, ma vendere e abbassare il monte ingaggi per rientrare nei parametri finanziari, un compito reso ancora più arduo dalla discesa del fatturato dopo l’esclusione dalle coppe europee.

Secondo il Corriere dello Sport, la missione è chiara: il “costo allargato del lavoro” deve rientrare nell’80% dei ricavi. Un traguardo da raggiungere entro il 30 settembre, data del prossimo esame dei conti che potrebbe sbloccare il mercato di gennaio. In caso contrario, si proseguirà con operazioni a «saldo zero», dove si compra solo se si vende. La gestione è complicata da una rosa con ben sette giocatori in scadenza nel 2026 e diversi “invendibili” ereditati dal passato, i cui ammortamenti pesano sul bilancio e limitano l’operatività. È una gestione lenta, attenta al centesimo, che dopo vent’anni vede per la prima volta un Lotito impossibilitato a spendere.

In questo quadro di austerità, la sfida più grande diventa trattenere i giocatori migliori ed evitare malumori. Il tema riguarda i top della rosa: Guendouzi, Rovella, Romagnoli e Gila sono i più richiesti e si aspettano un riconoscimento economico. Tuttavia, Lotito al momento non può offrire adeguamenti contrattuali, se non promettendo di rinegoziare i rinnovi in autunno, con decorrenza dal 2026. Sarà fondamentale un «patto di stabilità» tra società, Sarri e squadra, per mantenere alta la concentrazione e ottenere il massimo fino a dicembre. Il ritorno del tecnico toscano è una garanzia di progetto, ma dovrà lavorare in un contesto di risorse limitate, con la speranza di poter tornare a investire da gennaio e, soprattutto, con la necessità vitale di riportare la Lazio in Europa.