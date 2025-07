Lazio, allarme Guendouzi: le sirene della Premier League tentano il francese, e la clausola...

Lazio, allarme Guendouzi e Rovella: entrambi hanno una clausola e il francese è tentato dalla Premier League

La Lazio osserva con crescente preoccupazione le situazioni contrattuali di Nicolò Rovella e Matteo Guendouzi, due elementi chiave del suo centrocampo, entrambi soggetti a clausole rescissorie da 50 milioni di euro. Questa clausola rappresenta un elemento cruciale: nel caso in cui un club interessato decidesse di pagare la cifra richiesta, il presidente Claudio Lotito non avrebbe alcun potere negoziale, lasciando la decisione finale esclusivamente nelle mani dei giocatori.

Se il futuro di Rovella appare già motivo di ansia, quello di Guendouzi è forse ancora più incerto e delicato. Il centrocampista francese, legato alla Lazio fino al 2028, è da tempo nel mirino di diverse squadre della Premier League. Dopo gli interessamenti di Newcastle e Aston Villa, nelle ultime settimane si è aggiunto anche il Sunderland, squadra allenata dal suo ex tecnico ai tempi del Lorient, Régis Le Bris. L’interesse del club inglese potrebbe tradursi in un’offerta concreta nel prossimo mercato estivo.

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, la Lazio spera che il ritorno in panchina di Maurizio Sarri possa rappresentare un elemento decisivo per trattenere Guendouzi. Il francese, infatti, aveva espresso grande entusiasmo per la possibilità di lavorare nuovamente con l’allenatore toscano, tanto da seguire con attenzione gli sviluppi della trattativa. Tuttavia, con il mercato in entrata al momento bloccato e senza margini per rinnovi o adeguamenti economici, la società biancoceleste si trova in una posizione di svantaggio.

In questo scenario, Lotito può solo affidarsi alla speranza che né Guendouzi né Rovella decidano di attivare la clausola rescissoria e abbandonare Formello in estate, lasciando il centrocampo della Lazio intatto per la prossima stagione.