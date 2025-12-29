Lazio, Sarri può sorridere! Primo match del 2026 con buone notizie: recupera Guendouzi e Basic e vede la rosa al completo

Lazio, verso la prima del 2026: Sarri ritrova Guendouzi e Basic e torna a sorridere. Tutte le ultimissime

La Lazio inaugura il 2026 con una doppia seduta dedicata alla preparazione del big match contro il Napoli. Come riportato dal Corriere dello Sport, Sarri concederà ai suoi una sola giornata di riposo, il 1° gennaio. La squadra torna oggi a Formello per una seduta di scarico alle 15, senza il tecnico, impegnato in un intervento programmato: il suo rientro è previsto per mercoledì pomeriggio. Domani, invece, si ripartirà con due allenamenti, alle 10.30 e alle 15, con pranzo al centro sportivo.

La sfida con il Napoli segnerà il ritorno di Guendouzi e Basic, assenze pesanti nell’ultima trasferta che avevano costretto Sarri a una mediana ridotta ai minimi termini. Con le squalifiche ormai alle spalle, tornerà il terzetto titolare visto da Genoa‑Lazio in poi: Cataldi in cabina di regia, Guendouzi e Basic mezzali. Vecino, nonostante il gol a Udine, dovrebbe partire dalla panchina per essere utilizzato a gara in corso.

Restano invece da sciogliere i nodi offensivi, che Sarri valuterà solo a ridosso del match. Isaksen prova a insidiare Cancellieri sulla destra, mentre Noslin spera nella conferma da centravanti. Zaccagni è l’unico certo del posto. Nessuna novità, infine, in difesa: confermati Marusic e Pellegrini sulle fasce, con Gila e Romagnoli al centro.

