Lazio, Sarri vuole Carnesecchi: c’è l’ok anche in caso di operazione

Calciomercato Lazio: Sarri vuole Carnesecchi e ha dato il suo ok anche in caso di operazione da parte del portiere

Sarri è tentato di prendere Marco Carnesecchi anche se, come riportato dal Corriere dello Sport, quest’ultimo rimanesse fermo due mesi. Il portiere sta completando il giro di consulti programmati per decidere il da farsi visto che non ha ancora scelto se operarsi o meno dopo la lussazione alla spalla. In caso di operazione servono 2-3 mesi per la guarigione clinica e non è detto che la funzionalità si riacquisti subito.

L’azzurrino si era promesso alla Lazio, spingeva affinché l’Atalanta desse il via libera: ballavano 5 milioni tra offerta e richiesta e ora dopo l’infortunio Lotito potrebbe chiedere uno sconto a Percassi. Nel club le valutazioni non sono concluse, se andrà stanziata una spesa da 10-12 milioni serviranno garanzie precise sull’effettivo recupero del portiere.

