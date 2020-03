Lazio, si lavora in vista dell’Atalanta: partitella in famiglia a Formello

La Lazio di Inzaghi continua ad allenarsi nonostante il turno di riposo. Partitella in famiglia per preparare il match contro l’Atalanta

La Lazio di Simone Inzaghi continua ad allenarsi nonostante il turno di riposo, in attesa dei recuperi ma soprattutto del big match tra Juventus e Inter. I biancocelesti – come si vede sul profilo ufficiale Twitter – sono in campo per preparare al meglio la sfida contro l’Atalanta. Partitella in famiglia per mantenere il ritmo gara, ecco il video pubblicato pochi minuti fa: