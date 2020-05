Lazio, slitta il rientro di Lulic: salta il finale di stagione?

La Lazio attende il rientro di Senad Lulic. Il calciatore della Lazio è stato operato e dovrebbe tornare il 3 giugno

Senad Lulic, centrocampista della Lazio, non rientrerà in Italia prima del 3 giugno. Secondo il Corriere dello Sport, il giocatore sta continuando in Svizzera la riabilitazione dopo l’operazione alla caviglia e la Lazio non vuole forzare la mano.

Il 3 giugno inoltre saranno passati 90 giorni dall’intervento e in Italia, se le cose dovessero continuare così, non ci sarà più l’obbligo di quarantena. Lulic potrebbe rientrare a disposizione di Inzaghi la prossima stagione mentre, nella più rosea delle aspettative, nelle ultime 5-6 partite dell’attuale stagione.