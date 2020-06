Lazio, squadra al lavoro: in gruppo anche Moro, Anderson e Proto. A Formello continuano i test in vista dell’Atalanta

La Lazio continua ad allenarsi in vista del match con l’Atalanta. Raùl Moro e Djavan Anderson (entrambi solitamente al servizio di Menichini), sono stati aggregati alla prima squadra, come riportato dal Lazio News 24.

A Formello continuano le prove per la gara contro gli orobici: in campo non si è visto Immobile, ma niente di grave per l’attaccante numero 17, fermo a scopo precauzionale.