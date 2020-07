Lazio, stagione finita per Leiva: il brasiliano si opererà di nuovo

Lucas Leiva ha deciso di tornare di nuovo sotto i ferri: il mediano della Lazio ad agosto tornerà in Brasile per operarsi

Stagione finita per Lucas Leiva. Secondo la ‘Gazzetta dello Sport’, il brasiliano ha deciso di operarsi nuovamente al ginocchio, che da diverse settimane gli sta causando problemi di gonfiore e dolore.

In pieno lockdown il mediano si era operato al menisco ma il dolore non è passato e così sarà necessario un secondo intervento. La stagione attuale per lui è conclusa: l’ex Liverpool tornerà in Brasile per prepararsi al meglio per la prossima.