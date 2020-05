Lazio Suarez, arriva il sì del giocatore. Si tratta col Watford, ma con l’attaccante colombiano c’è già l’intesa

La Lazio vuole tornare in campo per portare a termine la stagione, ma la compagine biancoceleste si muove anche sul mercato, come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.

La società capitolina avrebbe raggiunto l’accordo di massima con Suarez, attaccante colombiano del Watford in prestito al Real Saragozza. Le parti hanno trovato un’intesa, ora resta da capire quali saranno le richieste da parte del club inglese.