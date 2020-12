Lazio, Tare: «Caicedo doveva andare in Qatar, per questo è arrivato Muriqi»

Le parole del ds biancoceleste Tare prima di Lazio Napoli

Il direttore sportivo della Lazio Igli Tare è intervenuto ai microfoni di SkySport prima di Lazio-Napoli. Ecco le sue dichiarazioni.

«Napoli grande chance? Più che un’occasione è una grande opportunità di cercare la vittoria che può essere molto utile per lo spirito di questa squadra. In questa settimana ci siamo parlati tantissimo insieme allo staff tecnico e abbiamo analizzato gli errori fatti e speriamo di ripartire con il piede giusto. In questo momento e ora conta che la squadra torni a vincere e tornare a essere quella che era l’anno scorso e nelle gare di Champions. Questo è stato un qualcosa che è mancato. Caicedo? Mi fa piacere questa domanda così posso chiarire una volta per sempre: Caicedo alla fine della scorsa stagione aveva un accordo con me e con il presidente per un’offerta in Qatar, per questo abbiamo preso Muriqi che era il suo sostituto. Poi per alcuni motivi questa proposta non si è concretizzata, il ragazzo è rimasto a Roma e noi siamo molto contenti, soprattutto non ha avuto nessun colloquio con me per andare alla Fiorentina. La sua permanenza non è in discussione».