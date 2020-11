Igli Tare, direttore sportivo della Lazio, ha parlato prima dell’inizio della gara contro il Crotone. Ecco le parole sul momento dei biancocelesti

Igli Tare, direttore sportivo della Lazio, ha parlato a Sky Sport della situazione Luis Alberto e del meteo avverso a Crotone.

«Luis Alberto? La qualità del giocatore non si discute, si discutono i comportamenti, vale il rispetto per la società prima di tutto e per questo chi manca di rispetto deve pagare le conseguenze, che lui abbia fatto un passo verso la società è cosa buona, speriamo non si ripeta. Secondo noi non ci sono le condizioni per giocare».

LEGGI LE DICHIARAZIONI INTEGRALI SU LAZIONEWS24