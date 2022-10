Lazio, Tare: «Non abbiamo ancora parlato di un possibile vice Immobile»

Il direttore sportivo della Lazio, Tare, ha parlato prima del match di Serie A contro l’Atalanta. Ecco le sue dichiarazioni

Igli Tare, direttore sportivo della Lazio, ha parlato ai microfoni di DAZN prima della sfida con l’Atalanta. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni.

VICE IMMOBILE – «Se ne abbiamo già parlato? No, abbiamo fatto dei ragionamenti in estate di un certo tipo. Come ogni anno verso fine novembre ci siederemo insieme a mister e presidente a fare le valutazioni di quello che serve o non serve».