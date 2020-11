Caos Lazio dopo gli ultimi tamponi: Tare interviene sulla situazione dei biancocelesti prima della gara di Champions League contro lo Zenit

Tante assenze ancora legate al Covid-19 e ai tamponi positivi in casa Lazio nel match contro lo Zenit in Champions League. Igli Tare, Ds dei biancocelesti, ha cercato di fare chiarezza sulla situazione.

«Quando si tratta della Lazio c’è sempre da raccontare. Abbiamo fatto dei tamponi regolari la scorsa settimana, abbiamo ricevuto due volte la Procura e abbiamo consegnato tutti i test. Abbiamo rifatto i test venerdì e sabato: erano negativi e domenica hanno giocato. Poi ieri è successa la stessa cosa accaduta una settimana fa con Pereira e quella ancora prima con Hoedt, ci sono valori che vengono considerati in modo diverso».

«Ci siamo messi a disposizione totale e ora aspettiamo le decisioni finali, siamo in buona fede e su questo non c’è da discutere. Se Immobile ci sarà con la Juventus? Sì, pensiamo possa giocare perché il tampone fatto mezz’ora dopo quello dell’UEFA era negativo, così come Leiva e Strakosha. E’ un caso simile a quanto accaduto all’Inter con Hakimi».