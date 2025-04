Lazio, Taty gol: contro il Genoa va in doppia cifra in campionato, biancocelesti di nuovo quinti – le pagelle di Castellanos

Le pagelle del Taty Castellanos, autore di un gran gol contro il Genoa: decima rete in campionato, quinto posto per i biancocelesti

La Lazio batte il Genoa 2-0 con un gol per tempo: Dia la chiude nella ripresa, ma ad aprire la marcature ci pensa il Taty Castellanos, con un colpo al volo da maestro: per i biancocelesti vuol dire quinto posto, per lui vuol dire decima rete in Campionato. Di seguito le sue parole.

LA GAZZETTA DELLO SPORT 7.5 – «Cerca il gol in tutti i modi e lo firma da artista. Non segnava in Serie A da due mesi. Trascinatore».

CORRIERE DELLO SPORT 7.5 – «Non c’è Lazio senza Taty. Decimo gol in campionato. Perla in acrobazia, colpendo al volo sul cross di Pellegrini. Lega il gioco con eleganza e intelligenza».

TUTTOSPORT 7.5 – «Il suo gran gol al volo vale il prezzo del biglietto. Una giocata da campione».