Temptation Island e quel "boom" dove i tifosi della Lazio sono completamente impazziti! Cosa è successo? - Calcio News 24

Lazio e Temptation Island: Valerio infiamma i tifosi biancocelesti nel reality di Canale 5. Ecco cosa è successo?

Anche il calcio trova spazio nel celebre reality show Temptation Island, e questa volta i riflettori si sono accesi sulla Lazio, grazie a Valerio, uno dei fidanzati protagonisti dell’edizione attualmente in onda su Canale 5. Grande appassionato del club biancoceleste, Valerio ha portato all’interno del villaggio dei sentimenti tutta la sua fede calcistica, rendendola parte integrante del suo percorso nel programma.

Il nome della Lazio è stato pronunciato più volte nel corso delle puntate, diventando persino motivo di confronto con la fidanzata Sarah. In una scena diventata virale sui social, Valerio ha detto senza esitazioni:

«Vuoi mettere la Lazio con te?», scatenando l’ironia del web ma anche l’approvazione dei tifosi biancocelesti, che hanno trovato in lui un appassionato rappresentante.

Il legame di Valerio con la Lazio è profondo e viscerale, al punto da essere stato anche occasione di complicità con Ary, una delle tentatrici del programma. Ary ha subito simpatizzato con Valerio proprio grazie alla comune passione per la squadra capitolina. Durante un momento di confronto, lui le ha mostrato un tatuaggio dedicato alla Lazio, gesto a cui la single ha risposto confessando di voler fare lo stesso. Una scena che ha fatto breccia nel cuore dei tifosi, mostrando quanto l’identità calcistica possa diventare anche una forma di connessione personale.

Nel villaggio, parlando con gli altri ragazzi, Valerio ha ribadito con orgoglio l’importanza che la Lazio ha avuto nella sua vita fin da bambino. Le sue parole sono state chiare e senza compromessi:

«Meno male che non rinuncio alla Lazio, è una cosa per cui non rinuncio per nessuno.» E poi, rivolgendosi idealmente alla fidanzata, ha dichiarato:

«Tu e la Lazio siete due linee che non si incontreranno mai.»

Il suo amore per la Lazio è stato raccontato anche con emozione:

«Uno sfogo ho, andare a vedere le partite allo stadio, lo faccio da quando ho tre anni.»

L’intreccio tra Lazio e Temptation Island ha sorpreso il pubblico, trasformando Valerio in un simbolo della passione calcistica biancoceleste anche all’interno di un contesto televisivo sentimentale. Un mix inaspettato ma efficace, che ha portato la squadra capitolina persino sotto i riflettori del prime time televisivo.