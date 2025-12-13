Lazio, arrivano buone notizie per Sarri! Quel biancoceleste torna a disposizione, tutti i dettagli

Lazio, bella notizia per Sarri! Quel giocatore adesso torna a disposizione, ecco tutti i dettagli e le ultimissime

Danilo Cataldi è pronto a riprendersi il centro del palcoscenico. Anche oggi, contro il Parma, sarà lui a guidare il centrocampo della Lazio. Dopo il recupero in extremis che gli ha permesso di essere disponibile contro il Bologna, il regista biancoceleste è tornato pienamente operativo, lasciandosi alle spalle l’infortunio che lo aveva costretto a saltare soltanto il doppio confronto con il Milan di Allegri.

Nel suo ruolo, Vecino ha fatto il possibile, ma Cataldi offre un passo diverso, una qualità nella gestione del gioco che Sarri considera fondamentale. Il tecnico lo ha ritrovato come nel suo primo ciclo alla Lazio: un punto di riferimento, un equilibratore, un uomo chiave. E, paradossalmente, può ringraziare la Fiorentina per non aver esercitato il riscatto estivo, permettendo al centrocampista di tornare a Roma e riprendersi la scena.

In attesa del rientro di Rovella, sarà ancora Cataldi a dettare i tempi, a dare ordine e ritmo alla manovra. Un ruolo che sta consolidando non solo sul campo, ma anche nella storia del club.

Come ricordato dal Corriere dello Sport, nella sfida dell’Olimpico contro il Bologna ha raggiunto un traguardo importante: 200 presenze in Serie A con la maglia della Lazio, 258 considerando tutte le competizioni. Numeri che raccontano la sua crescita, la sua continuità e il suo legame sempre più profondo con i colori biancocelesti.

