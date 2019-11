Lazio Udinese: cosa deve temere Simone Inzaghi

La Lazio di Inzaghi contro l’Udinese vuole consolidare la zona Champions. Si tratta di un match che presenta comunque insidie

La Lazio si trova in un momento estremamente positivo, nonostante l’Europa League, mentre l’Udinese attraversa cattive acque. Tuttavia, si tratta di un match che presenta qualche insidia per Simone Inzaghi.

I biancocelesti sono molto propositivi, hanno una squadra stracolma di giocatori offensivi e attaccano con tanti uomini. Sono però esposti alle ripartenze rivali, visto che Luis Alberto e Millinkovic-Savic sono mezzali con scarse qualità difensive. In queste partite, c’è sempre il rischio di sbattere contro il muro avversario e di subire gol in contropiede. Motivo per cui non bisogna sottovalutare un avversario che comunque ha una buona fase difensiva.