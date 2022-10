Giannichedda: «Lazio Udinese? Sfida tra grandi allenatori. Ecco dove possono arrivare le due squadre»

Giuliano Giannichedda, doppio ex della sfida Lazio Udinese, ha parlato a La Gazzetta dello Sport della partita

«Non mi aspettavo una sfida in questa situazione di classifica soprattutto per l’Udinese. La squadra friulana sta facendo vedere un calcio europeo, fisico e aggressivo. Ha grande qualità con giocatori importanti e Sottil sta facendo un lavoro straordinario. Lazio? Colpisce la solidità difensiva, ma non è una sorpresa perché Sarri lavora molto sotto questo aspetto. Luis Alberto può fare la differenza oltre a Milinkovic e Immobile. La squadra deve credere alla Champions, anche se Milan, Napoli, Juve e Inter hanno rose superiori. L’Udinese non deve porsi obiettivi e continuare così».